Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего генерального директора ФГУП "Почта России»" Дмитрия Страшнова. На счетах экс-главы "Почты России" арестованы 95 миллионов рублей. Арест на счета Страшнова был наложен еще 31 августа.

В суде сообщили, что Страшнову запрещено совершать операции по указанным счетам и распоряжаться находящимся на них денежными средствами в пределах установленной суммы ущерба.

В начале 2017 года прокуратура по итогам проверки деятельности предприятия выявила возможные злоупотребления при начислении премий топ-менеджерам компании. Надзорное ведомство передало материалы в Следственный комитет. По версии следствия, Страшнов по итогам работы в 2014 году получил вознаграждение 95,4 миллиона рублей вместо 13,4 миллиона рублей.

Экс-глава "Почты России" не является подозреваемым по делу. Уголовное дело было возбуждено в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой. По версии следствия, она превысила свои должностные полномочия и рассчитала Страшнову завышенный в восемь раз должностной оклад.

Как передает ТАСС, Страшнов обжаловал решение об аресте денежных средств, подав жалобу в Мосгорсуд.