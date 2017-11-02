Видео, как бомбардировщики ВКС РФ уничтожили склады вооружения боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ опубликовало видео, как шесть российских бомбардировщиков Ту-22М3 Военно-Космических сил уничтожили склады вооружения боевиков в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Видеозапись опубликована на странице Минобороны в Facebook.

Авиаудары по объектам террористов были нанесены 2 ноября. Во время авиаударов Ту-22М3 прикрывали взлетевшие с авиабазы Хмеймим истребители Су-30СМ.

По данным Минобороны, российская авиация уничтожила склады вооружения, пункты управления и для укрытия техники, а также опорные пункты боевиков ИГ (террористическая организациия "Исламское государство" в России запрещена).