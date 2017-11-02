Поезда на Павелецком направлении задерживаются из-за ЧП в Подмосковье

В Подмосковье электропоезда на Павелецком направлении задерживались из-за столкновения электрички и легкового автомобиля. По данным представителей Московской железной дороги (МЖД), электричка и машина столкнулись около 19 часов на перегоне Михнево – Барыбино на регулируемом железнодорожном переезде.

По данным железнодорожников, на переезде установлены световая и звуковая сигнализации. Они были исправны. Но водитель автомобиля , нарушив правила дорожного движения, выехал на пути перед близко идущим поездом. Машинист электропоезда, следовавшего по маршруту Москва – Кашира, заметил выехавшую на пути машину. Он делал все возможное, чтобы избежать столкновения: подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение. Но столкновения избежать не удалось.

В результате водитель погиб.

В настоящее время из-за этого ЧП несколько поездов следуют с увеличенным интервалом.