Минздрав разработал правила для телемедицины

Министерство здравоохранения разработало порядок организации и оказания медицинской помощи населению с применением телемедицинских технологий. С 2018 года врачам будет разрешено консультировать больных россиян по Интернету и телефону.

Телемедицина предполагает заочное консультирование врачом своего пациента. Предполагается общение медиков между собой: если у пациента серьезное заболевание, лечащий врач может получить совет более опытного специалиста.

Оказывать помощь заболевшему человеку можно будет вне медорганизации, амбулаторно, стационарно. В зависимости от того, где находится пациент. Помощь может быть как экстренной, так и плановой.

Все условия оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий прописаны в приказе Минздрава. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В настоящее время приказ проходит общественное обсуждение.

Медпомощь может быть оказана как бесплатно для пациентов - в рамках программы ОМС, так и платно - за счет россиян.

Для того чтобы лечить при помощи телемедицины, медучреждения и врачи должны получить специальные разрешения, - пишет "Российская газета". После очного приема и установления врачом диагноза, медик сможет наблюдать за своим пациентом дистанционно.

В США телемедицина начала работать в 2008 году. По данным на 2016 год, там на 70 процентов пациентов стали меньше обращаемость за медицинской помощью амбулаторно. Телемедицина высвобождает огромные ресурсы.