Людей, стоящих на морозе за iPhone X, обогреют

В Москве сотни людей в четверг, 2 ноября, выстроились в очередь за новым смартфоном. Очередь образовалась у магазина на Тверской улице. Очередь начали занимать еще в ночь на 2 ноября.

А продажа нового iPhone X начнется только в пятницу, 3 ноября, утром. В Москве сейчас морозно. К полуночи температура воздуха опустится до минус 4 градусов.

Молодежь пожалел Мосгортранс. Для обогрева людей, стоящих на ул. Тверская в очереди за новым iPhone Х, предоставлен автобус. Агентство городских новостей "Москва" цитирует источник автопредприятия: "Один автобус Мосгортранса выделен для обогрева людей, стоящих в очереди за новыми iPhone. Не важно, за чем молодежь стоит. Мы не хотим, чтобы они в погоне за модой заработали себе пневмонию".

Блогеры говорят, что в гигантской очереди стоит примерно 500 человек. Руководитель пресс-службы Inventive Retail Group (владеет брендом re:Store) Людмила Семушина уточнила, что потенциальных покупателей в очереди - более 260 человек.