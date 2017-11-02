Лифт с пассажирами в новом доме в Подмосковье сорвался в шахту

В одном из новых многоквартирных домов в Ленинском районе Московской области в подъезде рухнул лифт с жильцами. Инцидент произошел, когда лифт в 25-этажном доме спускался вниз. Два человека, находившиеся в нем, к счастью, серьезно не пострадали.

С их слов, у лифта оторвался потолок между первым и вторым этажами. В кабине оторвался потолок, цепь упала на людей. Летящий вниз лифт задержал страховочный механизм, - сообщает m24.

По словам жильцов, дом повышенной комфортности, в котором они проживают, сдан всего лишь около года назад. Но на проблемы с лифтами жильцы этого нового дома жалуются постоянно.

Людям сегодня почти час пришлось просидеть в заблокированной кабине, пока пришли специалисты.