Лифт с пассажирами в новом доме в Подмосковье сорвался в шахту
2 ноября 2017, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из новых многоквартирных домов в Ленинском районе Московской области в подъезде рухнул лифт с жильцами. Инцидент произошел, когда лифт в 25-этажном доме спускался вниз. Два человека, находившиеся в нем, к счастью, серьезно не пострадали.
С их слов, у лифта оторвался потолок между первым и вторым этажами. В кабине оторвался потолок, цепь упала на людей. Летящий вниз лифт задержал страховочный механизм, - сообщает m24.
По словам жильцов, дом повышенной комфортности, в котором они проживают, сдан всего лишь около года назад. Но на проблемы с лифтами жильцы этого нового дома жалуются постоянно.
Людям сегодня почти час пришлось просидеть в заблокированной кабине, пока пришли специалисты.