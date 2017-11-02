21 млрд рублей на развитие московских парковок

Столичные власти планируют направить на развитие городских парковок 21 млрд рублей. Это следует из проекта бюджета Москвы на 2018– 2020 годы. Согласно планам, в 2018 г. на развитие городских стоянок мэрия выделит 7,4 млрд руб., в 2019 г. – 6,7 млрд, а в 2020-м ещё и 6,8 млрд рублей. Сумма внушительная, однако будут ли в выигрыше после таких трат автомобилисты и пешеходы?



Часть средств планируется выделить на обновление технического оборудования перехватывающих парковок возле метро и интеграцию системы оплаты стоянки с системой московского паркинга. Часть денег будет выделена на приобретение новых эвакуаторов, несмотря на то, что количество принудительно эвакуированных авто с каждым годом уменьшается.



Ещё в июле заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов говорил, что планов расширения платной зоны якобы нет. Разве что точечно и не массово. Но даже, если действительно нет планов на расширение, то на что такие огромные деньги выделили? Очевидно, что расширения стоит ожидать. А если нет, то тогда ждём неэффективного расходования денег .



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



