Россию ждёт процесс глобального расслоения. Мир возвращается в тёмные века

Либо нас ждёт цивилизация развития и социальной справедливости, либо – чёрная антиутопия, - считает историк и писатель-футуролог Максим КАЛАШНИКОВ.



Не только футурологи говорят об этом, но уже и президент Путин заметил, что новые технологии при существующем порядке делают ненужными 80% людей. На Валдае он заявил: существует угроза возникновения кастового общества (заметим, в России оно уже построено на низкотехнологичной, сырьевой основе). Мир сваливается в начало XX века – к роману «Железная пята» Джека Лондона. Более того, элита с помощью новых технологий выделяется в новую расу, улучшенную, – продлевает себе жизнь, улучшает свои способности. Этот процесс глобального расслоения мы в 1917 году поломали своей революцией – хозяева Запада испугались. Поняли, что надо делиться с народом.



Само существование Советского Союза, при всех его недостатках, заставляло их считаться со своими избирателями – тогда и возник средний класс. После развала СССР они считаются с населением гораздо меньше: социальные программы урезаются, стоимость участия в политике резко возросла, средний класс исчезает (например, в Германии он сократился на 8% с конца 90-х прошлого века). Впервые новое поколение Запада живёт хуже предыдущего. Король Бельгии откровенно сказал: ребята, попрощайтесь с социальным государством. Коммунизм повержен, можно сбросить маски и вновь строить кастовое общество. Мир возвращается в тёмные века.



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