Студентам КФУ два месяца не выплачивают стипендию

Студенты, поступившие в этом году на первый курс Крымского федерального университета имени Вернадского на бюджетной основе, уже два месяца не получают стипендию.

Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил юрист Алексей ЕФРЕМОВ, который уже обратился по этому поводу в прокуратуру.

«Студентов постоянно кормят обещаниями, говорят, что это якобы связано с повышением стипендии, перерасчеты, согласования, 14 подписей или сколько там нужно для этого. Каждую неделю им обещают, просят, чтобы чуть-чуть подождали. А в итоге уже больше двух месяцев, и по законодательству наступает уголовная ответственность за невыплату стипендий, пособий, зарплат и так далее. То есть сотрудники КФУ уже наработали себе на уголовное дело», – рассказал он.

По словам ЕФРЕМОВА, ответа прокуратуры ждут и многие первокурсники, которым еще даже не выдали студенческий билет и банковскую карту для зачисления стипендиальных выплат.

«У многих еще нет студенческих билетов, хотя в нормальных университетах их выдают либо в первых числах сентября, либо 1 сентября. Ну и банковские карточки, по которым они должны получать стипендию, тоже из-за разных организационных и бюрократических проблем на некоторых факультетах не выданы», – отметил юрист.