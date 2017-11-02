Назначен новый глава Минобороны Великобритании

В Великобритании назначили нового министра обороны. Им станет представитель консервативной партии Гэвин Уильямсон, сообщает портал "Москва 24".



Накануне министр обороны Великобритании подал в отставку из-за скандала. Майкла Фэллона обвинили в неподобающем поведении.



Уход главы ведомства связан с инцидентом, который произошел более десяти лет назад. По имеющейся информации, во время общения с журналисткой одного издания политик якобы положил руку ей на колено. Данное действие женщина расценила как сексуальное домогательство.



Прежде чем стать профессиональным политиком, Уильямсон работал в архитектурном бюро. На выборах 2010 года его избрали депутатом парламента от региона Южный Стаффордшир.



Фэллон заявил, что многие из этих обвинений в его адрес – неправда, но он признает, что в прошлом вел себя неподобающим образом. Теперь, по словам политика, он сделал выводы и поэтому подает в отставку.



Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уважительно относится к решению Майкла Фэллона, который ушел в отставку с поста министра обороны страны.

