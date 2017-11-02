От родителей-радикалов – в стены приюта

В Верховном суде РФ предложили лишать родительских прав граждан, вовлекающих детей в деятельность запрещённых общественных и религиозных организаций. С общественными объединениями всё более-менее понятно, хотя пока с трудом можно представить родителей, ведущих своё малолетнее чадо на законспирированное собрание некоего запрещённого «Союза меча и орала». Но как только заходит речь о религиозных структурах, в обществе тут же вспоминают о сектах. Так произошло и на этот раз: сообщение о том, что в России станут отнимать детей у так называемых «сектантов», мгновенно привлекло к себе всеобщее внимание.



Всё началось с октябрьского пленума Верховного суда, на котором было озвучено предложение о внесении дополнений в постановление, касающееся условий лишения родительских прав. В итоге проект нового документа и получил столь широкое общественное обсуждение. В самом деле, последователи какого из уже запрещённых нетрадиционных религиозных движений первыми попадут в обновлённые жернова карающей судебной системы?



Юристы ожидают поправок



Однако, прежде чем углубляться в сложные области религиозной догматики, неплохо было бы разобраться в юридической стороне вопроса. Чем же так обеспокоено судейское сообщество? Действительно ли проблема ужесточения наказания родителей, не выполняющих или злоупотребляющих своими обязанностями, сегодня настолько актуальна?



«Ежегодно в России рассматривается более 60 тыс. дел о лишении родительских прав, – комментирует кандидат юридических наук, специалист по семейному праву Нелли Николаева. – Но стоит отметить, что это достаточно крайняя мера, принимаемая судом».



По её словам, в настоящее время главным основанием для лишения родительских прав может стать причинение вреда здоровью ребёнка, а также непосредственная угроза его жизни либо жизни одного из родителей. Среди других распространённых причин: жестокое обращение, а также вовлечение детей в антиобщественную деятельность – занятие попрошайничеством, воровством, проституцией, употребление наркотических препаратов или спиртных напитков, а равно воспрепятствование получению образования. Отдельный пункт – невозможность воспитывать ребёнка, связанная с психическим здоровьем родителя.



«Несмотря на то что основания для лишения родительских прав прописаны в Семейном кодексе, в нём нет определения, что же понимать под «злоупотреблениями родительскими правами», а равно не содержится их перечень, – подчёркивает юрист. – Возможно, потому на последнем заседании Пленума Верховного суда этот вопрос встал настолько остро. Одним из таких злоупотреблений как раз и может стать вовлечение детей в деятельность общественных и религиозных организаций, которые признаны в нашей стране экстремистскими или террористическими. Это основание новое, в судебной практике, насколько мне известно, подобных прецедентов ещё не случалось, хотя перечень запрещённых организаций растёт с каждым годом».



Вместе с тем специалист отмечает, что поправки в указанное постановление ещё не приняты, а сам документ отправлен на доработку. Соответственно, делать какие-то окончательные выводы пока рано. Что касается вновь зазвучавших в обществе разговоров о деструктивных сектах, то ни в гражданском, ни в уголовном праве нет определения этого термина. «С точки зрения законодателя он никак не озвучен и потому не имеет никакой юридической силы», – констатирует собеседник «Репортёра», добавив, что вовлечение в деятельность запрещённых организаций в нашей стране и так строго преследуется по закону.

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