СКР: уголовное дело возбуждено в отношении бывшего замдиректора ФСИН РФ

Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу уголовное дело возбуждено в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Николая Баринова. Баринов подозревается во взятничестве.

В СКР сообщили "Аргументам недели" в возбуждении в отношении бывшего замдиректора ФСИН дела по статье "получение взятки".



По версии следствия, подозреваемый курировал выполнение работ на строительстве СИЗО на 4000 мест в Петербурге в Колпинском районе.

Как установило следствие, действуя из корыстных побуждений, с мая по август 2007 года, находясь на территории северной столицы, Баринов сообщил гендиректору двух строительных компаний города, принимающих участие в строительстве СИЗО, что за денежное вознаграждение в размере не менее 12% от каждого перечисления денежных средств, поступающего на расчетный счет компаний в целях исполнения работ по объекту, он обеспечит подписание необходимых документов о выполненных работах.

В период хода строительства Баринов с октября 2007 по декабрь 2012 года неоднократно получал от вышеуказанных лиц взятки. В общей сложности высокопоставленный сотрудник ФСИН получил не менее 110 миллионов рублей.



В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ФСБ подозреваемый был изобличен и задержан.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Баринова меры пресечения и предъявлении ему обвинения.