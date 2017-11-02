Елена Беркова пошла бы в президенты, но не доросла

Елена Беркова, актриса, прославившаяся съемками в фильмах для взрослых, пошла бы в президенты, но не доросла. Ей сейчас только 32 года. Выборы президента России состоятся в 2018 году. Три россиянки ранее объявили о готовности баллотироваться на пост президента РФ.

В Инстаграме издания Super.ru появилась видеозапись, как Елена Беркова в своей "рабочей одежде" и непринужденной позе делает заявление.

Беркова назвала свои "президентские" предложения, в том числе, она ввела бы "обязательный сексуальный экзамен", "налог на бедность", "разрешение на рождение детей»" и серьезное "наказание за сексуальные домогательства".

Напомним, ранее о президентский амбициях заявили Ксения Собчак и Екатерина Гордон.