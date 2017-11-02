Пациент напал на психиатра во время приема

Вчера пациент на приеме у психиатра в областной ульяновской психиатрической больнице напал на женщину-врача, когда она выписывала ему назначение на госпитализацию. В результате ей самой понадобилась медицинская помощь.

Пациент резко импульсивно ударил врача по лицу. У женщины были зафиксированы ушибы средней тяжести, сейчас она находится на амбулаторном лечении. Ну а напавший - в психбольнице.

Полицией назначена проверка.