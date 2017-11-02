«Национальные СМИ России и СНГ: связанные судьбой и пространством»

Основные цели конференции – содействие межгосударственному сотрудничеству, развитию электронных СМИ в странах СНГ, продвижению русского языка и культуры в информационном пространстве, обмен опытом между журналистами из России и стран Содружества.

Конференция стала дискуссионной площадкой для обсуждения наиболее актуальных проблем освещения вопросов межэтнических и межконфессиональных отношений в СМИ. В рамках конференции участники обсудили роль электронных СМИ в освещении сотрудничества стран СНГ, а также насколько велика ответственность журналистов стран Содружества в освещении межконфессиональных и межэтнических конфликтов.

Участниками конференции стали российские и иностранные журналисты, руководители телерадиокомпаний стран СНГ, представители посольств, эксперты, представители международных и общественных организаций.







В работе круглого стола приняли участие и выступили: Анатолий Лысенко, президент Международной академии телевидения и радио, генеральный директор Общественного телевидения России; Владимир Кузнецов, директор информационного центра ООН в Москве; Леонид Млечин, директор Дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России; Рубен Джагинян, председатель Совета Общественной Телерадиокомпании Армении; Сергей Ениколопов, руководитель департамента Центра исследования психического здоровья Российской Академии Медицинских Наук; Елена Пахомова, тележурналист, председатель Комиссии по СМИ Совета гражданского общества при президенте Молдовы; тележурналисты Руслан Гусаров, Александр Сладков и др.







В рамках конференции состоялось торжественное вручение награды «Академическое признание 2017», которую вручил президент Международной академии телевидения и радио, генеральный директор Общественного телевидения России Лысенко А.Г.

В этом году награда была вручена лауреатам в следующих номинациях:

«Телевидение»: Рифату Сабитову, заместителю Генерального директора-руководитель Регионального Департамента ВГТРК; Рубену Джагиняну, председателю Совета Общественной Телерадиокомпании Армении (Армения);

«Радио»: Станиславу Кучеру, обозревателю «Коммерсантъ FM»

«Современные технологии»: ТТЦ «Останкино» в честь 50-летия.

«Наука и Образование»: Юрию Вяземскому, автору и ведущему телепрограммы «Умницы и умники»; Гадильбеку Шалахметову, заведующему кафедрой теле- радиовещания и по связям с общественностью Евразийского Национального Университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан).







Работа конференции проходила в конференц-зале московской гостиницы «AZIMUT Moscow Olympic Hotel».

Организатор конференции - Международная академия телевидения и радио (IATR) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Генеральный партнер по информационной безопасности – «Лаборатория Касперского».