На Южном Урале начались поиски Деда Мороза и Снегурочки

В Челябинске проходит открытый конкурс «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала».

За звание главных зимних чародеев приглашают побороться всех, кто верит в сказку, чудеса и волшебные превращения. Свои силы могут попробовать как самостоятельные Дедушки и Снегурочки, так и уже сложившиеся дуэты со всей Челябинской области.

Новогодний проект стартует уже шестой год подряд, традиция выбирать южноуральских зимних волшебников зародилась еще в 2012. Для участия в конкурсе 2017 года необходимо до 1 декабря прислать заявку и фотографии в сценическом образе по электронной почте: zayavka-2014@mail.ru, либо принести по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 45, МБУК «Центр культурно-информационной деятельности».

4 декабря все претенденты будут приглашены на очный отборочный тур в конгресс-отель «Малахит», где и определятся лучшие. В финал выйдут три пары Дедов Морозов и Снегурочек, набравших максимальное количество баллов. Критериями для оценки станут соответствие образу, содержание выступления, исполнительское и актерское мастерство, режиссура.

Кроме того, любой зарегистрировавшийся участник, независимо от того, прошел он в основной конкурс или нет, может выиграть в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий». Для этого конкурсантам предлагается до 6 декабря подготовить небольшую видеопрезентацию своего новогоднего персонажа. Победителем станет участник, за которого с 7 декабря по 21 декабря проголосует набольшее количество пользователей.

Финальное мероприятие пройдет в конце декабря в Челябинске, на площади Революции, во время открытия центрального ледового городка Челябинска. Кроме почетного звания главные герои получат подарки от генерального партнера проекта нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».









Организаторами проекта традиционно выступают Управление культуры Администрации города Челябинска, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурно-информационной деятельности», ЧРОО «Совет родителей Челябинской области» при поддержке Челябинской городской Думы.

Информационный партнёр – медиахолдинг «Гранада Пресс»

Положение размещено на сайте Управления культуры по ссылке: http://kultura174.ru/Publications/gl_news/Show?id=8849

Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8(351) 266-05-99.