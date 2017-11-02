Невозможное возможно: женщина забеременела во время беременности

Жительница США Джессика Ален забеременела во время беременности. Невозможное возможно? Традиционно было принято считать, что беременная женщина не может забеременеть. Но американке удалось не только забеременеть, будучи беременной, но и выносить оба плода. Джессика Ален и ее муж воспитывали двоих детей.

Женщина дала согласие стать суррогатной матерью для бесплодной пары из Китая. Ей провели процедуру ЭКО. Во время беременности Джессика жила со своим мужем обычной супружеской жизнью. От сексуальных отношений они не отказались. Будучи на шестом месяце беременности после ЭКО ей сделали УЗИ. Медики обнаружили два плода. После появления детей на свет медики решили, что родились близнецы. Но один из новорожденных был гораздо крупнее. И сделали вывод: второй ребенок — это родной сын Джессики и ее мужа, которого супруги зачали после процедуры ЭКО. По договору новорожденные должны были стать детьми пары из Китая, - пишет "МК".

Женщине пришлось добиваться права признания родства с новорожденным сыном. Анализ ДНК показал, что Джессика — родная мать одного из детей.

Медики говорят, что в истории медицины случаи оплодотворения двух разных яйцеклеток одного овуляционного периода разными мужчинами единичны.