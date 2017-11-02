Минкультуры засекретило работы по захоронению черепа Хаджи-Мурата

В Музее антропологи и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) в Петербурге прокомментировали ситуацию с предполагаемым черепом Хаджи-Мурата. Им занимается комиссия, специально созданная Минкультом.

При этом все материалы работы комиссии, которая занимается вопросами, связанными с исследованием и захоронением черепа, до принятия решений имеют гриф "для служебного пользования".

"Это сложный вопрос, связанный с проведением ряда экспертиз, которые пока не завершены. Если бы они были завершены, было бы назначено заседание комиссии", — пояснил РБК и.о. заведующего отдела антропологии Юрий Чистов.

Аварский военачальник Хаджи-Мурат служил под предводительством Шамиля в период Кавказской войны в течение 10 лет. Он погиб в 1852 году после боя с отрядом горской милиции на территории нынешнего Азербайджана.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что предать земле нужно как Владимира Ленина, так и Хаджи-Мурата, череп которого по сей день находится в музее Петербурга.