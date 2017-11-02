СКР: проблемы задержек и невыплаты зарплаты все еще сохраняются

Председатель СК России Александр Бастрыкин в четверг на оперативном совещании, посвященном нарушениям и преступлениям, связанным с невыплатами заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных социальных выплат, заявил о том, что "острота проблемы задержек и невыплаты заработной платы по-прежнему не снижается".

Как подчеркнул глава СКР, "за сухими статистическими данными стоят судьбы людей, их возможность просто содержать свои семьи".

Бастрыкин призвал руководителей следственных подразделений на необходимость остро реагировать на каждый сигнал о невыплате зарплаты и других социальных выплат и незамедлительно принимать шаги в первую очередь для погашения задолженностей, - сообщила пресс-служба СКР "Аргументам недели".

Глава СКР отметил, что благодаря принятым ранее ведомством мерам "за 9 месяцев 2017 года в отношении руководителей возбуждено свыше 1700 уголовных дел". Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 70% больше завершено уголовных дел. По ходатайству следователей наложен арест на имущество на сумму свыше 1 миллиарда рублей.

Бастрыкин отметил, что руководители предприятий и индивидуальные предприниматели при наличии финансовых средств стали быстрее погашать задолженность, как по зарплате, так и по налогам, чтобы избежать уголовной ответственности.