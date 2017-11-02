Медведев уволил главного «Защитника Петербурга»

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Щекачихина Владимира Ивановича от должности генерального директора федерального казенного предприятия «Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» в связи с утратой доверия.

Документ был подписан 30 октября.

Напомним, на должность генерального директора Щекачихин был назначен в 2006 году. В сентябре 2017 года прокуратура провела проверку руководства Комплекса защитных сооружений Петербурга. По данным аудиторов Счетной палаты, Щекачихин выписывал себе крупные премии и летал в дорогие командировки за счет бюджета.

Вместе с тем на сайте КЗС Щекачихин до сих пор значится директором дамбы.

(По материалам сайтов regnum.ru news.ru tks.ru pasmi.ru)