В Подмосковье на ребенка обрушилась кирпичная стена

В поселке Рязановский, который входит в состав городского округа Егорьевск, на ребенка обрушилась стена старого дома. Мальчик-подросток получил травмы ног. По данному факту уже заведено дело.

С тяжелыми травмами мальчика госпитализировали.

На момент инцидента 12-летний мальчик с другом играл у старого кирпичного здания. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранителям предстоит выяснить, кто отвечал за состояние и эксплуатацию ветхой постройки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ - "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".