Поклонская поддержала Кадырова, предложившего захоронить тело Ленина

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова, предложившего захоронить тело Владимира Ленина. Чеченский лидер считает, что «гроба с мертвым человеком» на Красной площади не должно быть и уже «довольно глазеть на труп».

Кадыров подчеркнул, что этот вопрос должен решить президент РФ Владимир Путин. По мнению Кадырова, «если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения». Главу Чечни поддержали местные коммунисты.

Наталья Поклонская написала в соцсети Facebook: «Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы это по меньшей мере не гуманно и не по-человечески».

Бывший прокурор Крыма считает: «Неужели нахождение мёртвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства?».

По мнению Натальи Поклонской, «если решение о захоронении будет принято, значит наступит новый этап развития нашей Родины с перевернутой страницей прошлого и готовностью идти дальше, помня уроки истории».

Дискуссия по теме захоронения тела Ленина идет давно. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эта тема «не является темой на повестке дня кремлевской администрации».

Ранее Кадыров заступился за Поклонскую, выступающую против фильма «Матильда».