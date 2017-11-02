Мужчина потребовал от «Аэрофлота» 1 млн рублей из-за пакетов от еды

Мужчина - стоматолог из Сочи - намерен судиться с авиакомпанией «Аэрофлот» из-за упаковки для еды, в которую упакованы продукты для пассажиров. Лев Левченко самолётом этой российской авиакомпании вечерним рейсом летел в Москву на важную встречу. Мужчина надеялся во время полета выспаться. Но ему этого не удалось.

По словам пассажира, подавшего иск о компенсации морального вреда в Пресненский суд Москвы, «такой шумной упаковки для еды он не встречал ни у одной авиакомпании». Левченко посетовал, что в вечернем перелёте 100 человек открывают пакет, в котором лежит ещё один пакет с бутербродом, треск и шум открытия упаковки стоит на весь самолёт». Мужчина считает, что если замерить по децибелам, то звук будет превышать норму. Он ещё отметил, что потом люди не знают куда деть пакеты от еды.

По данным пресс-службы суда, сочинский стоматолог требует взыскать с «Аэрофлота» 999 тысяч 999 рублей 999 копеек. В иске он указал, что во время полёта не смог выспаться, что сказалось на его репутации в ходе деловой встречи, - сообщает «Говорит Москва».

В Москве суд в течение пяти дней решит, будет ли иск к «Аэрофлоту» принят к рассмотрению.