Памятник Ленину в Кирове предложили опустить под землю

Кировский архитектор Артём Коробов предлагает опустить под землю памятник Ленину на Театральной площади, а на его месте установить объект паблик-арта.



Предполагается, что монумент будут погружать постепенно, год за годом. Внизу он будет находится под стеклом и в любой момент может быть поднят обратно. На месте памятника, по мнению автора проекта, должно быть что-то, что отразит дух наступающей современной информационно-цифровой эпохи. Например, оборудование для проекции 3D голограммы, которое транслировало бы некие государственные и областные значимые события.



«Данный проект не содержит политической подоплеки, здесь затронута лишь культурологическая сторона, — отмечает Артём Коробов. — Опять же коммунистическая идеология не сильно пересекается с линией действующей власти».

по сообщению портала "Новый вариант"