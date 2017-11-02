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Определены эскизы Ледового городка в Екатеринбурге

2 ноября 2017, 15:13 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

Определены эскизы Ледового городка в Екатеринбурге
Фото: vigornews.ru

Администрация Екатеринбурга раскрыла некоторые "секреты" будущего главного Ледового городка региона. Так, городок будет посвящен 295-летию Екатеринбурга, а его тема будет звучать: «С Днем рождения, любимый город!». Украшениями площади станут ледяные Дед Мороз, Снегурочка, символ года – собака, 50-метровая елка, «Плотинка», горка-«собор», горка-«завод», «Собака на сене», композиция с «Высоцким» и другое.

Главной композицией ледового городка станет огромный многоярусный торт со свечами. Он также будет служить «помещением» для праздничной инсталляции. Торжественное открытие центральной елки состоится 29 декабря. Она простоит до 21 января 2018 года.

Парковку на главной площади города закроют 13 ноября.

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Пациент напал на психиатра во время приема

Пациент напал на психиатра во время приема

Вчера пациент на приеме у психиатра в областной ульяновской психиатрической больнице напал на женщину-врача, когда она выписывала ему назначение на госпитализацию. В результате ей самой понадобилась медицинская помощь.

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Назначен новый глава Минобороны Великобритании

Назначен новый глава Минобороны Великобритании

В Великобритании назначили нового министра обороны. Им станет представитель консервативной партии Гэвин Уильямсон.

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СКР: уголовное дело возбуждено в отношении бывшего замдиректора ФСИН РФ

СКР: уголовное дело возбуждено в отношении бывшего замдиректора ФСИН РФ

Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу уголовное дело возбуждено в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Николая Баринова. Баринов подозревается в незаконном получении 110 млн.

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От родителей-радикалов – в стены приюта

От родителей-радикалов – в стены приюта

В Верховном суде РФ предложили лишать родительских прав граждан, вовлекающих детей в деятельность запрещённых общественных и религиозных организаций. "За" и "против" - в материале портала "Ставропольский репортёр".

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Невозможное возможно: женщина забеременела во время беременности

Невозможное возможно: женщина забеременела во время беременности

Жительница США Джессика Ален забеременела во время беременности. Невозможное возможно? Традиционно было принято считать, что беременная женщина не может забеременеть.

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Минкультуры засекретило работы по захоронению черепа Хаджи-Мурата

Минкультуры засекретило работы по захоронению черепа Хаджи-Мурата

В Музее антропологи и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) в Петербурге прокомментировали ситуацию с предполагаемым черепом Хаджи-Мурата. Им занимается комиссия, специально созданная Минкультом.

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«Национальные СМИ России и СНГ: связанные судьбой и пространством»

«Национальные СМИ России и СНГ: связанные судьбой и пространством»

Основные цели конференции – содействие межгосударственному сотрудничеству, развитию электронных СМИ в странах СНГ, продвижению русского языка и культуры в информационном пространстве, обмен опытом между журналистами из России и стран Содружества.

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//Происшествия

Челябинские спасатели ищут пропавших рыбаков на Аргазинском водохранилище

Челябинские спасатели ищут пропавших рыбаков на Аргазинском водохранилище

Спасатели ищут пропавших рыбаков на Аргазинском водохранилище в Челябинской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧ сообщает интернет-портал "Вести Урала".

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СКР: проблемы задержек и невыплаты зарплаты все еще сохраняются

СКР: проблемы задержек и невыплаты зарплаты все еще сохраняются

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в четверг на оперативном совещании заявил о том, что "острота проблемы задержек и невыплаты заработной платы по-прежнему не снижается".

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Усадьба Бакуниных в Тверской области разрушается

Усадьба Бакуниных в Тверской области разрушается

Очевидцы сообщают об обрушении крыши на флигеле усадьбы Бакуниных в Прямухино в Кувшиновском районе. По данным градозащитников, комплекс усадьбы - объект культурного наследия федерального значения.

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План "Перехват" объявлен в Москве для задержания подозреваемых в разбое

План "Перехват" объявлен в Москве для задержания подозреваемых в разбое

Столичная полиция объявила в Москве план "Перехват" для задержания автомобиля с подозреваемыми в разбойном поведении.

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Сотрудник Интерпола в Киеве задержан по делу о похищении человека

Сотрудник Интерпола в Киеве задержан по делу о похищении человека

Сотрудник украинского бюро Интерпола и Европола подозревается в похищении человека в составе возглавленной им самим преступной группы, сообщила прокуратура Киева на своей странице в фейсбуке.

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Ученые обнаружили "тайную комнату" в пирамиде Хеопса

Ученые обнаружили "тайную комнату" в пирамиде Хеопса

В египетской пирамиде Хеопса ученые обнаружили до этого неизвестную потайную комнату. Длина помещения составляет не менее 30 метров. Оно находится над Большой галереей, представляющей собой узкий наклонный коридор.

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Резолюцией по Крыму Украина пытается привлечь к себе внимание Европы

Резолюцией по Крыму Украина пытается привлечь к себе внимание Европы

Политолог Николай Филиппов высказал мнение, что украинская делегация внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции по Крыму, чтобы вновь привлечь к себе внимание Запада.

//Правовед

Особенности юридической защиты предпринимателей

Особенности юридической защиты предпринимателей

Для защиты прав предпринимателей уголовным и уголовно-процессуальным законодательством РФ закреплены механизмы, направленные на недопущение нарушений их прав и воспрепятствования законной деятельности.

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В Подмосковье на ребенка обрушилась кирпичная стена

В Подмосковье на ребенка обрушилась кирпичная стена

В поселке Рязановский, который входит в состав городского округа Егорьевск, на ребенка обрушилась стена старого дома. Мальчик-подросток получил травмы ног. По данному факту уже заведено дело.

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Медведев уволил главного «Защитника Петербурга»

Медведев уволил главного «Защитника Петербурга»

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Владимира Щекачихина от должности генерального директора федерального казенного предприятия «Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» в связи с утратой доверия.

//Наука

Молодые учёные представили проект космического аппарата семейства "АИСТ"

Молодые учёные представили проект космического аппарата семейства "АИСТ"

Участникам международного практикума ООН по вопросам космического пространства был представлен инициативный проект самарских ученых - маломассогабаритный космический аппарат «АИСТ-3».

//Общество

Поклонская поддержала Кадырова, предложившего захоронить тело Ленина

Поклонская поддержала Кадырова, предложившего захоронить тело Ленина

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова, предложившего захоронить тело Владимира Ленина. По его мнению, «гроба с мертвым человеком» на Красной площади не должно быть.

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СМИ узнали, что было в рюкзаке подозреваемого в убийстве в колледже в Москве

СМИ узнали, что было в рюкзаке подозреваемого в убийстве в колледже в Москве

Источник в правоохранительных органах рассказал о вещах, найденных в рюкзаке студента Андрея Емельянникова, подозреваемого в убийстве преподавателя ОБЭ в колледже на западе Москвы. .

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Мужчина потребовал от «Аэрофлота» 1 млн рублей из-за пакетов от еды

Мужчина потребовал от «Аэрофлота» 1 млн рублей из-за пакетов от еды

Мужчина - стоматолог из Сочи - намерен судиться с авиакомпанией «Аэрофлот» из-за шумной упаковки для еды, в которую упакованы продукты для пассажиров. Мужчина надеялся во время полёта выспаться.

//Происшествия

Стали известны подробности бунта пациентов в смоленской психбольнице

Стали известны подробности бунта пациентов в смоленской психбольнице

1 ноября в одном из отделений Смоленской областной психиатрической больницы, расположенной в поселке Гедеоновка, пациент начал вести себя агрессивно. К нему присоединились другие пациенты.

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Телезрители выбрали артистов для новогоднего шоу на Первом канале

Телезрители выбрали артистов для новогоднего шоу на Первом канале

Телезрители выбрали артистов для новогоднего шоу на Первом канале. Голосование проводилось в одной из социальных сетей. В голосовании приняли участие более миллиона человек. Лидер - Лепс.

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