Определены эскизы Ледового городка в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга раскрыла некоторые "секреты" будущего главного Ледового городка региона. Так, городок будет посвящен 295-летию Екатеринбурга, а его тема будет звучать: «С Днем рождения, любимый город!». Украшениями площади станут ледяные Дед Мороз, Снегурочка, символ года – собака, 50-метровая елка, «Плотинка», горка-«собор», горка-«завод», «Собака на сене», композиция с «Высоцким» и другое.

Главной композицией ледового городка станет огромный многоярусный торт со свечами. Он также будет служить «помещением» для праздничной инсталляции. Торжественное открытие центральной елки состоится 29 декабря. Она простоит до 21 января 2018 года.

Парковку на главной площади города закроют 13 ноября.