В Краснодаре проходит рейд по эвакуации автомобилей из дворов

Краснодарские автоинспекторы эвакуируют из дворов неправильно припаркованные машины. Специальный рейд они организовали после многочисленных жалоб жителей. Во дворах высотных домов сейчас не пройти даже по тротуару, сообщает Общественное Телевидение России.

В одном из дворов сотрудники ДПС насчитали более десяти машин, припаркованных на тротуаре. Их водителям теперь придется заплатить штраф 1000 рублей и искать свой автомобиль на городской штрафстоянке.

Местные жители жалуются, что тротуары их дворов давно служат автостоянкой. Пешеходам приходится ходить по проезжей части, а служба скорой помощи не может проехать к подъезду.

Анна Глушко, житель микрорайона "Репино": "И парапеты загораживают, становятся, вообще не обращают на это внимания. Обращают внимание только те, кто с этим сталкивается, у кого жены с детьми, а остальным пофиг".







Ежедневно в дежурную часть обращается более 150 человек с жалобами на неправильную парковку. С каждым днем количество обращений растет, поэтому теперь сотрудники ДПС стали выезжать на место вместе с эвакуаторами.

Ольга Запьянцева, инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД г. Краснодара: "Правила дорожного движения действуют не только на улицах, но и во внутридворовых территориях, где водители, паркуясь на тротуаре, мешают проходу пешеходов, чем нарушают статью 12.19 часть 3".

В основном нарушители жалуются на отсутствие достаточного количества парковочных мест в новых микрорайонах города. И говорят, что вынуждены нарушать, чтобы сохранить свой автомобиль.







Янис Кузьменко, житель микрорайона "Репино", автовладелец: "Мою машину, когда я ставил там, где ставят все, ее били, терли, и поэтому - ну вот есть место, ставлю здесь пока. Нарушаю, а что делать? Мне легче нарушить, чем каждый месяц ремонтировать автомобиль".

Ежедневно на городской штрафстоянке оказывается более 30 машин, эвакуированных с тротуаров и детских площадок города. Сотрудники ДПС надеются, что подобная мера поможет дисциплинировать водителей, и, наконец, освободить места для пешеходов.