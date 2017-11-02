Турчак стал новым сенатором от Псковской области
2 ноября 2017, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]
Депутаты Псковской области сегодня избрали своего представителя в Совете Федерации. Решено, что это будет экс-губернатор Андрей Турчак.
На внеочередной сессии регионального парламента депутаты Псковского областного Собрания определили представителя в Совете Федерации. Эти полномочия возьмет на себя бывший губернатор области Андрей Турчак. За это назначение проголосовали 28 народных избранников из 36 присутствующих.
Турчак убежден, что сможет «придать дополнительный импульс социально-экономическому развитию области», а также пообещал «делать всё, чтобы регион развивался». Кроме того, новоиспеченный сенатор заверил, что будет работать честно.