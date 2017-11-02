Победный конец спора с пассажиром

Авиакомпания «Победа» в очередной раз оказалась в центре скандала. Однако на сей раз совесть лоукостера оказалась, судя по всему, чиста.

Не так давно москвичка купила билет в Сочи за 499 рублей. При выходе на посадку ее попросили заплатить еще две тысячи рублей за ручную кладь, угрожая снять с рейса. Стоимость перелета таким образом увеличилась в пять раз.

Девушка устроила скандал, но все же отдала необходимую сумму, а затем немедленно настрочила пост в соцсетях о том, что действия авиакомпании якобы были незаконными. Она уверяла, что ее мягкий рюкзак и дамская сумка легко поместились в калибратор перевозчика. Свои слова пассажирка доказывала снятым на телефон видео.

Однако, как позже удалось выяснить ресурсу FrequentFlyers.ru, у девушки помимо прочих вещей был еще и немаленький полиэтиленовый пакет, о котором та умалчивала. Это подтверждает запись с камер наблюдения аэропорта Внуково. «Победа» действительно нередко вызывает неоднозначное отношение к своим действиям, однако данный случай оказался лишь провокацией.