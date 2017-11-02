В пять челябинских домов вернулась горячая вода

Жители пяти многоквартирных домов, расположенных в Металлургическом районе Челябинска, спустя год получили долгожданную горячую воду. Вернуть блага цивилизации им помог депутат госдумы Владимир Бурматов.

Жители домов № 11 и 7а по улице Мира и дома №8 по улице Социалистической около года жили без горячей воды. Согласно программе капитальных ремонтов многоквартирных домов замена старых бойлеров была не предусмотрена, а это значит, что оплачивать дорогостоящий агрегат пришлось бы самим жителям. Однако у жильцов, большинство которых являются пенсионерами, таких денег не нашлось.

Тяжело пришлось и жителям домов по улице Мира, 33 и Мира, 35. Им прошлой зимой более 60 раз отключали отопление – трубы сильно износились. Приходилось включать электронагреватели, но счета за электричество выросли в 10 раз. В ситуацию вмешался Владимир Бурматов.

Парламентария поддержал глава Челябинска Евгений Тефтелев, и на решение проблем челябинцев выделили полмиллиона рублей. На эти деньги купили бойлер и новые трубы. И вот на прошлой неделе завершились последние работы.

- Мы счастливы, что все наши мучения позади! – сказала жительница дома 7а по улице Мира Татьяна Романова. - Огромное спасибо Владимиру Бурматову!

Она рассказала, что целый год им приходилось греть воду, чтобы просто умыть детей и постирать вещи. Кастрюли с кипятком ежедневно перетаскивали из кухни в ванную. Из-за ледяной воды люди часто простужались. А Николай Зайцев, житель дома №33 по улице Мира, рассказал, что прохудившиеся трубы верхней системы отопления три раза полностью топили его квартиру. Из-за этого у него насквозь промок потолок и вздулся пол. Чтобы согреться и просушить имущество, приходилось круглосуточно жить с электронагревательными приборами.

Напомним, что Владимир Бурматов летом приезжал к этим жителям, чтобы лично разобраться в проблеме. А теперь он вновь приехал, только чтобы уже принять работы.

- Все работы успели выполнить до холодов, теперь можно быть спокойными – зиму люди проведут в достойных условиях, - отметил парламентарий. - К сожалению, эти случаи не единичны, такие же жалобы поступают из других районов Челябинска, в частности, Тракторозаводского.

Владимир Бурматов уточнил, что нужно найти системное решение этой проблемы, которое исключит подобные вопросы в дальнейшем.