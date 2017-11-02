На пост президента России впервые претендует темнокожий кандидат

Самсон Шоладеми официально сделал объявление о своем желании участвовать в выборах президента Российской Федерации в 2018 году. Его лозунг гласит: «За Россию без фальши».

Своим выдвижением Шоладеми хочет привлечь внимание к двум конкретным проблемам района Ивановское (Восточный административный округ Москвы) – незаконной застройке Терлецкого парка и загрязнению воздуха в Москве. Самсон прекрасно понимает, что его вряд ли выберут, он готов снять свою кандидатуру в пользу того, у кого получится максимально привлечь внимание к названным выше проблемам, причем до выборов.

Как пишет о себе Шоладеми, он - коренной москвич, 40 лет, бизнесмен, в прошлом журналист, блоггер.

Ранее о желании выдвинуться на выборах президента России заявили Ксения Собчак, Екатерина Гордон и Ирина Волынец.