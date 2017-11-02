Московских водителей предупредили об ухудшении дорожного движения
2 ноября 2017, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Москвы предупреждают об ухудшении дорожного движения в городе перед праздниками.
Центр организации дорожного движения отмечает, что заторы в столице ожидаются в грядущие пятницу и субботу. Это связано с ограничениями, которые введены в городе перед мероприятиями в честь Дня народного единства, передает сегодня издание "Известия".
Предполагается, что пробки, вероятно, возникнут на шоссе Энтузиастов, на Алтуфьевском и Рязанском шоссе, на Люблинской и Профсоюзной улицах, а также на Волгоградском, Щелковском и Рязанском проспектах.