Московских водителей предупредили об ухудшении дорожного движения

Власти Москвы предупреждают об ухудшении дорожного движения в городе перед праздниками.

Центр организации дорожного движения отмечает, что заторы в столице ожидаются в грядущие пятницу и субботу. Это связано с ограничениями, которые введены в городе перед мероприятиями в честь Дня народного единства, передает сегодня издание "Известия".

Предполагается, что пробки, вероятно, возникнут на шоссе Энтузиастов, на Алтуфьевском и Рязанском шоссе, на Люблинской и Профсоюзной улицах, а также на Волгоградском, Щелковском и Рязанском проспектах.