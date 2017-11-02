Собянин сообщил, что в Москве проведена полная модернизация экстренной медпомощи

Москва провела полную модернизацию системы экстренной медицинской помощи. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра крупнейшего в Российской Федерации Ожогового центра.

По словам мэра, экстренная медицина имеет критически важное значение для такого крупного мегаполиса как Москва, поэтому город уделяет огромное внимание развитию больниц, специализирующихся на оказании экстренной помощи, передает ТАСС.

Например, проведено полное переоснащение одной из старейших больниц скорой помощи Москвы - ГКБ №36 имени Иноземцева. В больнице 20 лет функционирует крупнейший ожоговый центр. Недавно открылся первый в России Центр сочетанной травмы. В скором времени сосудистый центр расширит свои возможности, рассказал Собянин.

Собянин пообщался с пациентом, которому провели 14 операций после тяжелой электротравмы. Были многочисленные ожоги и травмы сердечно-сосудистой и нервной систем. Казалось, что шансов нет, однако сейчас мужчина готовится к выписке.