В Москве к зимней работе подготовили 5 тысяч единиц коммунальной техники

К работе в зимний период в Москве подготовили не менее пяти тысяч единиц коммунальной техники.

Данную информацию предоставил сегодня главный инженер ГБУ "Автомобильные дороги" Алексей Шарин, который отметил, что московские специалисты, как показала практика прошлых лет, способны успешно справиться с любым снегопадом.

Как уточняет в четверг, 2 ноября, Агентство городских новостей "Москва", противогололедные материалы, которые в настоящий момент используются на столичных трассах, полностью безвредны не только для автомобилей, но и для обуви горожан. Власти города отказались от токсичных веществ.