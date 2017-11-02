Ресин рассказал о возможности программы реновации в регионах

Говорить о возможной реновации жилищного фонда по всей России можно будет не раньше конца следующего года. Такое мнение высказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Ресин.

По словам парламентария, вопрос о реновации по всей России связан с тем, насколько успешной программа реновации будет в Москве.

«О результатах реновации в столице можно будет говорить тогда, когда она начнется физически: когда построят первые дома, когда снесут дома старые, когда на их месте построят новые», — заявил Ресин, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве выбрали еще пять стартовых площадок для строительства домов в рамках программы реновации. Власти столицы подчеркивают, что дополнительные места позволят ускорить реализацию данного проекта.