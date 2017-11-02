В Алтайском крае на свет появился Сказочный Аладдин

В Алтайском крае в семье с красивой фамилией Сказочные родился мальчик, который получил редкое имя Аладдин.

Ребенок весом 3750 граммов и ростом 52 сантиметра появился на свет 20 октября в Бийске. Оказалось, что родители определились с именем малыша сразу после того, как узнали, что у них будет мальчик.

Мать новорожденного Ирина призналась, что очень любит восточные сказки, поэтому долго размышлять над именем сына она не стала. Как уточняет РИА "Новости", семья с нестандартным мышлением придумала и официально оформила свою редкую фамилию еще в 2015 году.