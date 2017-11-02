Глава Южного Урала Борис Дубровский потребовал скорректировать приоритеты стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года. По его мнению, главными должны быть интересы человека.

Именно такую задачу он поставил вчера, 1 ноября, на очередном заседании регионального стратегического комитета.

- Акценты должны быть расставлены таким образом: на первом месте – общество, потом – бизнес и только в самом конце – власть, - заявил губернатор. - Когда во главе угла - человек, тогда все становится на свои места. И нужно отвечать основным общественным запросам: на чистый воздух и воду, качественную медицину и образование.

В результате тщательной работы с экспертами и мнением населения были сформированы 23 основных направления развития региона. В ближайшие 2 недели их доработают с учетом правок и представят на утверждение.