Глава Союза журналистов России выразил желание оставить свой пост

Глава Союза журналистов России Всеволод Богданов заявил, что хочет рекомендовать на пост председателя организации Владимира Соловьева. Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем съезде организации 25 ноября.

Богданов отметил, что ему уже 73 года, на посту он находится 25 лет, и он устал.

Всеволод Леонидович Богданов был избран председателем союза в 1992 году и с этого времени возглавляет СЖР.

Ранее в интервью "АиФ" Богданов заметил, что "Соловьев - настоящий журналист". Он напомнил, что Соловьев с 1992 по 1997 год был собственным корреспондентом РГТРК "Останкино" в Югославии, заведовал отделением телерадиокомпании на Балканах. Неоднократно бывалв командировках в Чечне.











