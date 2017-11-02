4 оператора связи подключились в Челябинске к Системе-112

Глава Южного Урала Борис Дубровский поручил внедрить в регионе систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб. Напомним, что они должны быть доступны по единому номеру «112».

Система-112 будет введена поэтапно за 2018 - 2021 годы, и на это будет затрачено 274 миллиона рублей из регионального бюджета. В Челябинске система заработала с 1 ноября этого года – по номеру 112 можно позвонить с мобильных устройств, которые обслуживают операторы Мегафон, Билайн, МТС и Теле2, рассказал глава общественной безопасности региона Евгений Савченко.

- «Система-112» – проект, который имеет особую социальную значимость, - отметил губернатор. - Каждый человек на территории области должен чувствовать себя защищенным, иметь возможность буквально за секунды выйти на связь с оперативными службами.

Напомним, что раньше номер 112 был доступен только с проводных телефонов. В регионе система должна заработать в следующем году в режиме опытной эксплуатации. Она будет работать на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и регионального Центра обработки вызовов. Вызов принимается оператором, заносится в электронную карту и отправляется в одну или несколько служб – полиция, МЧС, скорая помощь, аварийка газа и ФСБ. На это уйдет около минуты.