В Москве завершена работа велопроката

В среду, 1 ноября, в Москве официально закрылись станции велопроката.

На портале мэра и правительства столицы уточнили что данная мера была принята в связи с резким похолоданием в городе. Традиционно сезон велопроката в Москве заканчивается в ноябре, и этот год не стал исключением.

Подчеркивается, что до 20 ноября на слад будут доставлены все велосипеды, которые специалисты подготовят к новому сезону. Интересно, что в 2017 году жители столицы и ее гости воспользовались услугой велопроката рекордные 2,4 миллиона раз. Напомним, что взять напрокат данный вид транспорта в Москве можно с 2013 года.