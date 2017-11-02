Франция сократила срок выдачи туристических виз россиянам

Официальные представители дипломатической миссии Парижа в Москве сообщили о решении правительства Франции сократить срок выдачи туристической визы для граждан Российской Федерации до 48 часов.

Нововведение вступает в силу со 2 ноября. "У нас все готово для выдачи туристических виз гражданам России в двухдневный срок начиная со 2 ноября, - сообщают в посольстве Франции. - Данное правило касается пока тех туристов, которые подают документы на визу в московском визовом центре". Для других регионов эта возможность появится позднее.

Ранее в АТОР сообщали и о возросшем спросе на туры во Францию - на 37% по сравнению с прошлым годом.