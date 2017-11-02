Продолжение следует?

Краснихина вышла под домашний арест несмотря на все доводы следствия по хищению в «НК Бердяуш»

Краснихину выпустили из СИЗО под домашний арест. Этому поспособствовали доводы защиты о малолетней дочери. Тем не менее, обвиняемая, по версии обвинения, под следствием во время беременности продолжала выводить средства из России. Почти 150 миллионов похищенных рублей, фигурирующих в деле о хищениях в «НК Бердяуш», могут оказаться лишь малой частью широкомасштабных схем воровства в крупных госкорпорациях.

Экс-гендиректор ООО «Нерудная компания Бердяуш» (далее «НК Бердяуш) Екатерина Краснихина по решению суда была выпущена из СИЗО с изменением меры пресечения на нахождение под домашним арестом. Напомним, в изолятор предприимчивая бизнес-вумен была помещена после того, как правоохранители установили, что Краснихина из дома смогла осуществить ряд существенных транзакций, выведя за рубеж значительные суммы. Кроме того, она в нарушение условий нахождения под домашним арестом пользовалась средствами связи. Таким образом, после нескольких дней в СИЗО Краснихина вновь вернулась домой (при участии заместителя генпрокурора Дмитрия Гриня и детского омбудсмена Анны Кузнецовой).









Александр Лебедев, адвокат Краснихиной, заявил, что деньги, которые его клиент перевела, находясь под домашним арестом, никак не связаны с уголовным делом. Однако сыщиков заинтересовало движение и объемы этих сумм, которые разительно отличаются от похищенных у «НК Бердяуш» 146 млн. Правоохранители предположили, что Екатерина Краснихина могла быть соучастником масштабных хищений, осуществленных на подрядах «РЖД», и в криминальном «освоении» бюджетных средств, выделенных на ремонт и строительство дорог в Челябинской области. Если такие предположения подтвердятся, то нынешнее уголовное дело станет первым, и далеко не самым масштабным в целой цепочке.

Екатерина Краснихина, а также её бывшие коллеги Владимир Гаца, Дмитрий Супрун и Елена Дорожевич (трое последних находятся в СИЗО со дня возбуждения уголовного дела) обвиняются по по ч. 4 ст. 160 УК РФ («растрата в особо крупном размере»). Вкратце, фигуранты заключали контракты от имени «НК Бердяуш» с аффилированными структурами на выполнение работ и услуг, которые оплачивались, но не исполнялись. Это делалось в течение 2010-2014 гг. Потом компанию купил сын генпрокурора Артем Чайка. Махинации были выявлены в ходе планового внутреннего аудита, и собранные материалы переданы в полицию.

Уже сейчас сыщики установили, что указанные выше обвиняемые выполняли роль исполнителей, а организатор, Сергей Вильшенко (экс-функционер РЖД) спешно покинул страну. Сейчас он находится в розыске, и, как считает следствие, именно с ним контактировала Краснихина, находясь под домашним арестом, передавая информацию о ходе расследования.

Для адвоката нет преград?

По данным «Коммерсанта» беременность Екатерины Краснихиной помогла избежать ей помещение в СИЗО, куда были сразу же отправлены трое других фигурантов дела. Но, как уже сообщалось выше, предприимчивая бизнесвумен умело воспользовалась подпиской о невыезде, сняв со счетов (своих и Вильшенко) больше семи миллионов долларов. Частично эти деньги были переведены в США и ФРГ, судьба другой части остается неизвестной. Правоохранители, выявив эти транзакции, посчитали, что таким образом Краснихина попыталась скрыть вещественные доказательства, поэтому её поместили под домашний арест. Сотрудники ФСИН выявили, что обвиняемая неоднократно нарушала условия меры пресечения. Показательной историей является посещение, вернее, непосещение перинатального центра «Мать и дитя». Краснихина согласовала со следователем визит к врачу на 12 октября (с 8 до 12 часов), но в медучреждении так и не появилась. Заметив это нарушение, сотрудники ФСИН рапортовали о помещении обвиняемой в изолятор.









В самом центре сообщили, что Екатерина Краснихина действительно не появлялась у них в этот день, зато там побывал адвокат Александр Лебедев, который попытался получить поддельную справку о том, что его клиент якобы посещала медучреждение. Кроме того, Лебедев попытался добыть алиби и в местном кафе, где уговаривал одного из сотрудников дать ложные показания. Адвокат, получив в дальнейшем эти обвинения тут же назвал их «домыслом следствия», но дело в том, что человек, с которым Лебедев общался в кафе, записал их разговор на диктофон. Неловко получилось. Неужели адвокат ради своей клиентки готов пойти на преступление? Понятно, что за свою работу он наверняка получает солидный гонорар, но в какую сумму обошлась его попытка договориться? И стоит ли это уничтоженной репутации и возможного наказания?

Зацепки ведут к большим «распилам»

Владимир Гаца, один из фигурантов уголовного дела, частично признал свою вину, заодно сообщив о том, как «команда Вильшенко» принимала непосредственное участие в аферах, связанных с подрядами РЖД. Следователи также заинтересовались и сведениями о капитальном «распиле» бюджетных средств в ходе строительства и ремонта дорог в Челябинской области, экс-главу которого (Михаила Юревича) обвиняют в получении взяток на 3.4 миллиарда рублей.

Если эти сведения подтвердятся, то, разумеется, встанет вопрос о том, что аферы в принципе не могли проворачиваться без непосредственного участия высокопоставленных чиновников, правоохранителей, топ-менеджеров госкорпораций. То есть совсем скоро мы можем стать свидетелями целой серии громких уголовных дел.