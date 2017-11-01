Симоньян вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян впервые вошла в составленный журналом Forbes рейтинг самых влиятельных женщин мира, она заняла в нем 52-е место.

Издание отмечает, что еще год назад большинство людей не знали, кто она такая, однако сейчас Симоньян обсуждают и в политических, и в медиакругах.

Как с юмором отметила Симоньян РИА Новости, она бы хотела бы оказаться в другом рейтинге издания, "но, как говорится, кто на что учился".

Возглавила рейтинг канцлер Германии Ангела Меркель, на втором месте – британский премьер Тереза Мэй. Примечательно, что экс-госсекретарь и несостоявшийся президент США Хиллари Клинтон оказалась всего на 65-й позиции.