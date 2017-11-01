Болезнью Альцгеймера можно заразиться

Канадские ученые заявили о том, что при переливании крови может передаться болезнь Альцгеймера. Они установили, что организм человека может заразиться особыми белками, которые вырабатываются в нервных клетках больных людей.

Ученые из университета Британской Колумбии в Ванкувере поставили несколько экспериментов на грызунах, в ходе которых объединили кровеносные системы двух особей, прибегнув к помощи специального устройства. Наблюдение за работой мозга показало, что у мышей, которые не были подвержены болезни Альцгеймера, этот недуг начал прогрессировать.

Также ученые заявили, что особые белки - бета-амилоиды могут зарождаться не только в головном мозге, но и в других органах и мышцах. Авторы работы утверждают, что их открытие поможет в разработке препаратов от болезни Альцгеймера.

Если выводы ученых подтвердятся, подготовка к процедуре переливания будет еще более тщательной. В частности, образцы крови донора станут проверять на наличие белковых бета-амилоидов. Кроме того, результаты эксперимента говорят о том, что очистка крови и периферийных органов от бета-амилоида может замедлить развитие болезни или даже остановить ее, сообщает РИА Новости.





