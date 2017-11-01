Кладбище домашних роботов открылось в Москве

Кладбище домашних роботов открылось в технопарке “Физтехпарк”, туда можно сдать отслужившее электронное оборудование, игрушки, гаджеты и батарейки, сообщает пресс-служба Московского технологического института.

Открыл кладбище знаменитый робот Алантим, который работает заместителем заведующего кафедрой робототехники.

Электронные помощники пройдут переработку, получат вторую жизнь и послужат людям.

Кладбище домашних роботов открылось на первом этаже "Физтехпарка" и принимает электронику каждый день.