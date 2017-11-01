Глава ВТБ и топ-менеджер банка пришли на вечеринку в костюмах Сталина и Хрущева

Глава ВТБ Андрей Костин пришел на вечеринку в рамках инвестфорума в костюме Генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина.

Руководитель банка в фуражке и белом кителе выступил с речью перед собравшимися. Интересно, что топ-менеджер ВТБ Юрий Соловьев также выбрал нестандартный образ – он нарядился в Никиту Хрущева. В пресс-службе банка заявили, что Костин и Соловьев не изображали никаких исторических личностей, а всего лишь примерили "типичную одежду" 1950-х годов. Подчеркивается, что вечеринка для инвесторов была выдержана в таком стиле в связи со столетием революции 1917 года.

"Эхо Москвы" отмечает важную деталь – мероприятие, на котором "появился" Сталин, состоялось за пару дней до открытия президентом РФ Владимиром Путиным памятника жертвам сталинских репрессий.