Молодых волгоградцев приглашают в кружок «Юный железнодорожник»

В Волгограде на Приволжской детской железной дороге с 1 ноября 2017 года начинает работать кружок «Юный железнодорожник».

Занятия разделены на два этапа. Первый, теоретический, длится с ноября по апрель. В этот период квалифицированные инструкторы знакомят ребят с особенностями основных железнодорожных профессий - машинист тепловоза, проводник, осмотрщик вагонов, специалист путевого хозяйства. Во время занятий для отработки навыков и закрепления полученных знаний, широко применяются интерактивные стенды и различные действующие макеты, а также мультимедийные устройства для просмотра специализированных фильмов или роликов. Кроме того, в текущем году на ДЖД поступил интерактивный тренажерный комплекс «Кабина машиниста пассажирского электровоза ЭП1М», на котором юные железнодорожники могут попробовать себя в роли машиниста.

На втором этапе, практическом, воспитанники закрепляют полученные знания на полигоне Приволжской детской железной дороги, расположенном в пойме реки Царица. В текущем году практику прошли 205 человек, в том числе 68 детей из Саратовской и Астраханской областей.

На Приволжской железной дороге кружок «Юный железнодорожник» работает также в Саратовском и Астраханском регионах. В текущем году его будут посещать 100 воспитанников лицея-интерната № 6 ОАО «РЖД» г. Саратова и 36 учащихся школы – интерната № 8 ОАО «РЖД» г. Астрахани.

Кружок «Южный железнодорожник» Приволжской детской железной дороги расположен по адресу: г. Волгоград, ул. Калинина, 14 (пойма р. Царица).

Приглашаются учащиеся 5-8 классов общеобразовательных учебных заведений. Посещение занятий - бесплатное.