Авиация обеспечит хорошую погоду в Москве на 4 и 7 ноября

Авиация обеспечит хорошую погоду в столице во время праздничных мероприятий 4 и 7 ноября. Из городского бюджета на это выделят 196 миллионов рублей, сообщает портал "Москва 24".



Благоприятные погодные условия в Москве обеспечат до 10 самолетов Ан-12, Ан-26 и Як-42, сообщает официальный портал госзакупок. Разгон облаков проведут с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.



4 ноября в городе состоятся массовые мероприятия, посвященные Дню народного единства. 7 ноября по Красной площади пройдет марш в честь годовщины исторического парада 1941 года.



Согласно прогнозам Гидрометцентра, 4 ноября днем в Москве будет до 3 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду. 7 ноября воздух прогреется до 8 градусов, будет облачно, возможен небольшой дождь. Скорость ветра составит 2 метра в секунду.



На нескольких улицах в связи с этим введут ограничения движения. 5 и 7 ноября с 7:00 до 13:00 перекроют улицы Ильинка и Варварка. 2 ноября с 16:00 до 20:00, 5 и 7 ноября с 7:00 до 13:00 для автотранспорта закроют Васильевский спуск и Большой Москворецкий мост. Мавзолей Ленина и некрополь Кремлевской стены 5 и 7 ноября будут недоступны.



