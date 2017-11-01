Блогер Адагамов, находящийся в розыске, вошел в предвыборный штаб Собчак

В предвыборный штаб Ксении Собчак, которая собирается принять участие в борьбе за президентский пост, вошел специалист по ведению кампании в социальных сетях – известный блогер Рустем Адагамов.

Об этом сообщила Собчак на страничке своего штаба в Facebook.

При этом их не смущает факт, что блогер Рустем Адагамов ранее был объявлен в федеральный розыск. Как считает Собчак, "его активная политическая позиция стала причиной его уголовного преследования, построенного на полностью выдуманных абсурдных обвинениях. Несмотря на эти преследования, его гражданская позиция остаётся прежней, я очень рада решению Рустема!"

"У нас в стране довольно много у всех судимостей. Очевидно, что на него заведено дело, как на треть Координационного совета (оппозиции) заведены уголовные дела. Нас это не смущает, не связано с политическими делами", — приводит РИА Новости слова официального представителя Собчак Ксении Чудиновой.

Ранее сообщалось, что раскол в предвыборном штабе Ксении Собчак произошел из-за разногласий представителей ее команды относительно стратегии вероятного кандидата в президенты. СМИ узнали, что споры в штабе вызвали защита прав геев и реабилитация в общественном сознании 1990-х годов.