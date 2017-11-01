Христиане парализовали движение на керченской дороге

Несмотря на то, что колону сопровождали патрульные машины ГИБДД, затор растянулся на несколько километров.

Группа верующих-маргиналов шествовала прямо по проезжей части федеральной трассы Симферополь-Керчь.

«Мы идем из Тополевки в Грушевку в храм, несем хоругви и иконы», – рассказал «Аргументам недели – Крым»один из участников демонстрации.

Шествующие что-то пели, что со стороны слышалось жалобным подвыванием. По разделительной полосе трассы шли казаки, демонстрируя водителям некую линию, пересекать которую было запрещено.

Гаишники, едущие в машине позади группы одетых в праздничное серое догматиков, регулировали движение жестами, покрикивая в мегафон предупреждения о внимательности к участникам дорожного движения.

На частоте радиостанций, которыми обмениваются водители-дальнобойщики, шоферы, в диалогах между собой, крайне негативно относились к происходящему, пишут "Аргументы недели - Крым".

Задержка составляла до часа.