Во Владимирской области пропало лесное озеро

Лесное озеро Саканцы вблизи населенного пункта Пивоварово, глубина которого превышала 20 метров, неожиданно вместе с рыбой ушло под землю. На месте водоема не осталось ничего, кроме воронки с илистым дном.

Об этом сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды по Владимирской области. По словам очевидцев, вода ушла под землю всего за несколько часов.

Карстовое озеро находилось рядом с Пивоваровским провалом, который образовался здесь в 1959 году. Тогда из-под земли раздался глухой шум, свист и почва со всем, что на ней было — обрушилась вниз.

По мнению специалистов, исчезновение водоема могли вызвать геологические процессы. Речь о карстообразовании, когда породы, содержащие ильность, проходят водоносные горизонты, а затем их размывает, растворяет и образуются пустоты.

Сказать, что будет с озером дальше пока невозможно. Есть вероятность, что место провала зальется и озеро опять восстановится.